Бессент в интервью Карлсону назвал срывающих сделку США и Украины по недрам

Бессент: На Украине сделку по недрам с США срывают те, кто сидит на потоках

Со стороны Украины сделку по недрам (редкоземельным металлам) с Соединенными Штатами срывают те, «кто сидит на потоках». Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил глава Минфина США Скотт Бессент, видео беседы опубликовано в соцсети Х.

«Потому что мы контролировали движение денег (по условиям соглашения). Думаю, в этом и была "ошибка в системе". Надеюсь, это была баг, а не "фича", и его уже устранили. Мы ждем украинскую техническую делегацию в начале следующей недели, и я надеюсь, что сделка будет подписана», — уточнил министр финансов.

По его словам, сейчас соглашение представляет собой сценарий обоюдного выигрыша, поскольку деньги от нее идут и украинской, и американской сторонам. «Украина вносила активы, мы — кредиты через зарубежные банки и американские ноу-хау. Мы не зарабатывали, пока они не зарабатывали», — подчеркнул Бессент.