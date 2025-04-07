Бобр поселился во дворе россиянки и плавал в ее пруду

В Башкирии бобр поселился во дворе россиянки и плавал в ее мини-пруду

В Башкирии бобр поселился во дворе россиянки и плавал в ее мини-пруду. Соответствующее видео публикует Telegram-канал UTV.

На размещенных кадрах животное неспешно передвигается вдоль маленького водоема во дворе жилого дома. «По словам подписчицы UTV, грызун устроил себе "СПА-отдых" во дворе ее дома в селе Сатыево Миякинского района», — говорится в сообщении.

Ранее в марте в Словакии бобр почти лишил тысячи человек питьевой воды. Грызун построил плотину в Кленовой долине, из-за которой пять тысяч человек могли остаться без воды.