Бывшего российского министра приговорили к условному сроку за миллионный ущерб бюджету

В Чувашии суд приговорил экс-министра транспорта Осипова к 5 годам условно

В Чувашии суд приговорил бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики Владимира Осипова к пяти годам лишения свободы условно за миллионный ущерб бюджету. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СУ СК России по Чувашской Республике.

Осипова также оштрафовали на 150 тысяч рублей. Его признали виновным по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и 33, 187 УК РФ («Организация неправомерного оборота средств платежей»). Экс-министр в содеянном признался.



По версии следствия, в декабре 2022 года Осипов помог своему знакомому, главе компании «Дорстар», на выгодных условиях заключить муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию Лапсарского проезда города Чебоксары. При этом организация не соответствовала требованиям, предъявляемым к условиям закупки.

Выгоду от этой махинации получил и сын Осипова, потому что строительная компания, которую возглавлял молодой человек, стала субподрядчиком «Дорстар» на одном из строительных объектов. Ущерб бюджету от действий министра превысил три миллиона рублей.

Ранее на Чукотке бывший полицейский, мучивший задержанных, получил условный срок.