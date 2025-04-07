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15:03, 7 апреля 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады сделал заявление о возможных преемниках Зеленского

Экс-депутат Рады Олейник: На Украине не осталось приемлемых для России политиков
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине не осталось политиков, которые были бы приемлемы для России в качестве президента страны. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передает «Ридус».

Он подчеркнул, что сейчас на Украине существуют две основных группы политиков — партия мира и партия войны. По словам бывшего депутата, к последней относятся все «видные представители украинского истеблишмента», включая президента Владимира Зеленского, экс-главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного, а также глав партий «Европейская солидарность» и «Батькивщина» Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и Юлию Тимошенко.

«Что же касается партии мира, то все политические деятели, которые могли бы возглавить ее, либо сидят в тюрьме, либо вынуждены были покинуть Украину. Любая попытка как-то высказаться в пользу мира сразу же будет пресечена СБУ и прочими силовыми структурами. Открыто выступать за мир с Россией на Украине нельзя», — подчеркнул он.

Кроме того, Олейник добавил, что для достижения прочного мира необходимо проведение денацификации Украины. Он назвал нацистами представителей украинских властей и отметил, что они не способны на созидательную работу.

Ранее социолог Алексей Фирсов назвал необходимые качества приемлемого для России кандидата на пост президента Украины. По его словам, им должен стать прагматик, способный привлечь на свою сторону избирателей.

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