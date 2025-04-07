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05:51, 7 апреля 2025Бывший СССР

В России назвали приемлемого кандидата на пост президента Украины

Социолог Фирсов: Приемлемым президентом Украины будет прагматик
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Приемлемым для России кандидатом на пост президента Украины станет прагматик, способный привлечь на свою сторону избирателей. Об этом заявил социолог Алексей Фирсов в беседе с Ura.ru.

По его словам, победа на выборах пророссийского кандидата в нынешних условиях невозможна из-за того, что он не сможет набрать электоральную базу.

«Для России оптимально, если во главе Украины окажется прагматик, который сумеет этот прагматизм „продать“ своей нации, обществу как наиболее приемлемый выход из той ситуации, в которой страна оказалась, мотивируя задачами быстрого восстановления экономики, снижения внешних рисков», — рассказал Фирсов.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на вопрос о выборах. Он подчеркнул, что после окончания конфликта власти должны внести изменения в законодательство для проведения выборов.

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