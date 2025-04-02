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17:53, 2 апреля 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского ответили на вопрос о выборах

Подоляк: На Украине не проводится подготовка к выборам
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

На Украине никакая подготовка к выборам не проводится. Об этом заявил советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк, передает «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что после окончания конфликта украинские власти должны внести изменения в законодательство для проведения выборов. Кроме того, по словам чиновника, после отмены военного положения до полугода будет вестись подготовка к проведению голосования.

«Будут вноситься изменения в законодательство. Потому что мы понимаем, что это послевоенные будут выборы, там есть определенные нюансы, и ЦИК должен предложить изменения в законодательство как таковое», — сказал Подоляк. Он подчеркнул, что даже временное перемирие с Россией не станет поводом для отмены военного положения в стране.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что Офис президента Украины Владимира Зеленского готовится к выборам в стране. Отмечается, что Киев рассчитывает на переизбрание действующего главы государства на второй срок.

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