Европа передумала облагать пошлинами один американский товар

FT: Европа не станет облагать американский бурбон ответными пошлинами

Европейский союз передумал обкладывать пошлинами импортируемый из США бурбон. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Причиной такого решение стало активное лоббирование со стороны Франции, Италии и Ирландии, которые хотят защитить свою алкогольную промышленность от эскалации торговой войны. Дело в том, что после заявлений Брюсселя о намерении ввести пошлины на американский бурбон в ответ на аналогичные шаги США в отношении европейских стали и алюминия, Трамп пообещал Европе 200-процентные пошлины на вино и крепкие спиртные напитки из ЕС.

В свою очередь, министр экономики Германии Роберт Хабек раскритиковал подобное лоббирование интересов производителей напитков со стороны некоторых государств — членов Евросоюза. Он напомнил, что если учитывать лишь интересы каждой страны по отдельности, то возникнут проблемы то с красным вином, то с виски и фисташками. В итоге вся борьба Брюсселя с тарифным давлением США сойдет на нет.

Ранее планировалось, что пошлины на американский импорт власти Евросоюза введут уже в середине апреля. До этого ЕС отложил с 1 до 15 апреля введение 50-процентных пошлин на американский виски, которые Трамп назвал «злобными».