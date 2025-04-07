ФНС сообщила о сокращении числа иностранных компаний россиян

ФНС: Число контролируемых россиянами иностранных компаний снизилось

Число контролируемых россиянами иностранных компаний снизилось, констатировала Федеральная налоговая служба (ФНС). Об этом сообщает РБК.

Количество задекларированных контролируемых иностранных компаний (КИК) снизилось на 9 процентов — до 41,4 тысячи (по состоянию на конец 2023 года). Отмечается, что снижение было зафиксировано впервые с 2015 года: когда начал работать такой механизм контроля за зарубежными активами. Большинство КИК (98 процентов) — иностранные организации, 2 процента — иностранные структуры (это может быть партнерство, товарищество и иные форм коллективного управления).

Как отмечает РБК, с момента появления механизма количество КИК росло: в среднем на 15 процентов в год. В 2022-м произошел резкий рост — до 45,6 тысячи (плюс 21 процент год к году). Для спада в 2023 году есть несколько причин: их ликвидация, утрата контролирующими лицами статуса налогового резидента России, а также размывание доли участия в КИК.

С 2025 года в России начали действовать некоторые изменения в налоговой политике для КИК. Раньше налог платился с фактического размера прибыли. Теперь сумма налога будет зависеть от количества КИК, которыми владеет контролирующее лицо. Эксперты предполагают, что в новых условиях может снизиться число лиц, использующих фиксированный режим. Однако на количество самих КИК это драматическим образом это не повлияет.