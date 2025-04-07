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09:40, 7 апреля 2025Россия

Хинштейн показал видео из освобожденных сел Курской области

Врио губернатора Хинштейн показал кадры из освобожденных сел Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн побывал в освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ) селах Малая Локня и Погребки и показал кадры из этих населенных пунктов. Видео чиновник опубликовал в Telegram.

На выложенных Хинштейном кадрах видны разрушения, оставшиеся в селах после боев с ВСУ. Часть домов в поселках оказались полностью уничтожены, по обочинам дорог стоит сожженная украинская техника.

«На месте большинства домов торчат печные трубы. Военные рассказывают, что окапывались нацисты (так Хинштейн назвал бойцов ВСУ — прим. «Ленты.ру») здесь крепко, но их это все равно не спасло», — прокомментировал видео врио губернатора.

По словам чиновника, в освобожденных селах предстоит колоссальная работа по восстановлению домов и разминированию. «Но жизнь сюда обязательно вернется. Уже возвращается: в Малой Локне увидели аистов, которые свили гнезда. Символ любви к Родине, дома, благополучия», — подытожил Хинштейн.

Ранее 7 апреля сообщалось, что Вооруженные силы России ведут зачистку в населенном пункте Гуево в Курской области.

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