Хинштейн раскрыл состояние эвакуированных из Суджи россиян

Хинштейн: За сутки шестерым эвакуированным из Суджи потребовалась помощь медиков

За последние сутки шестеро эвакуированных из Суджи жителей обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

Речь идет о четверых мужчинах и двоих женщинах, старшей из которых 87 лет. Врачи выявили у них различные травмы — ожоги, осколочные ранения, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, пояснил Хинштейн.

Всех россиян доставили в Курскую областную больницу, сейчас они находятся под наблюдением медиков. «Работа по эвакуации наших людей продолжается», — добавил врио главы региона.

Ранее 7 апреля Хинштейн показал на видео освобожденные территории Курской области. На опубликованном им видео врио губернатора обходит территорию в бронежилете, его сопровождают российские военнослужащие.