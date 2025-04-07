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14:25, 7 апреля 2025Россия

Хинштейн раскрыл состояние эвакуированных из Суджи россиян

Хинштейн: За сутки шестерым эвакуированным из Суджи потребовалась помощь медиков
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За последние сутки шестеро эвакуированных из Суджи жителей обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

Речь идет о четверых мужчинах и двоих женщинах, старшей из которых 87 лет. Врачи выявили у них различные травмы — ожоги, осколочные ранения, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, пояснил Хинштейн.

Всех россиян доставили в Курскую областную больницу, сейчас они находятся под наблюдением медиков. «Работа по эвакуации наших людей продолжается», — добавил врио главы региона.

Ранее 7 апреля Хинштейн показал на видео освобожденные территории Курской области. На опубликованном им видео врио губернатора обходит территорию в бронежилете, его сопровождают российские военнослужащие.

ЖЗЛ
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