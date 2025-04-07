Юг США затопило ливневыми водами

AP: Реки затопили города в Кентукки и Теннесси после многодневных ливней

На Юг Соединенных Штатов и Средний Запад обрушились мощные ливни. В результате вода в местных реках поднялось до рекордного уровня, затопив близлежащие города, пишет Associated Press (AP).

В десятках населенных пунктов Кентукки и Теннесси на фоне паводков наблюдается сильнейшее наводнение. В кентуккицйских городах Фалмут и Батлер, которые располагаются вблизи излучины реки Ликинг, уже объявлена эвакуация. Город Райвс на северо-западе Теннесси практически полностью оказался под водой после разлива реки Обион.

Дожди на территории от Техаса и Огайо продолжаются уже несколько дней. Ливни пришли не одни, принеся с собой разрушительный торнадо. В одном только Дайерсбурге, штат Теннесси, буря нанесла ущерб на миллионы долларов. Разгул стихии лишил жизни уже 18 человек. В Джонсборо, штат Арканзас, по подсчетам метеослужб, за сутки выпало почти 13 сантиметров осадков — в таких объемах дожди не лились в городе ни в одном апреле за всю историю наблюдений. В Мемфисе, Теннесси, со среды, 2 апреля, выпало 35 сантиметров осадков.

Во избежание масштабных поломок на предприятиях отключают подачу электричества и газа. Местные власти перестраивают маршруты движения транспорта. Спасаясь от прибывающей воды, американцы сплавляются по дорогам на надувных лодках, беря с собой все самое дорогое. Для одного жителя Франкфорта в набор для выживания входили несколько ящиков бутылок бурбона — их он также водрузил на шлюпку, покидая дом.

Ранее стало известно, в какую сумму Калифорнии обошлись январские лесные пожары. Ущерб от катаклизма оценили в 250-275 миллиардов долларов.