NYP: В Нью-Йорке мужчина с мясницким ножом напал на детей

В Нью-Йорке мужчина с мясницким ножом напал на детей. У пострадавших обнаружены колото-резаные раны, сообщило издание New York Post со ссылкой на официальные лица.

Как уточняется, вечером в воскресенье в полицию поступил вызов от 11-летней девочки. Она, закрывшись в комнате, сообщила диспетчеру, что ее дядя напал на нее, ее братьев и сестер.

«Войдя в дом, полицейские обнаружили мужчину, стоявшего у входа и державшего в руках покрытый кровью большой тесак для разделки мяса, а на полу дома виднелась кровь», — приводит СМИ цитату комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш.

Сотрудники правоохранительных органов несколько раз потребовали, чтобы мужчина бросил оружие. Однако тот отказался и направился в их сторону, в связи с чем полицейские выпустили в него семь пуль. Подозреваемый находится в больнице в критическом состоянии.

Четыре девочки в возрасте 16,13, 11 и 8 лет получили серьезные колото-резаные раны, их госпитализировали, их жизни удалось спасти. В момент инцидента в доме находился еще один мальчик, но он успел выбежать за помощью.

В конце марта сообщалось, что женщина в австралийском Сиднее напала с ножом на троих детей. Позже она попыталась наложить на себя руки. Детей в возрасте шестнадцати, тринадцати и десяти лет, как и саму женщину, госпитализировали с ранениями.