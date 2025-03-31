Австралийка с ножом напала на своих детей

ABC: женщина в австралийском Сиднее напала с ножом на своих детей

Женщина в австралийском Сиднее напала с ножом на троих детей, а потом попыталась наложить на себя руки. Об этом сообщается в эфире ABC.

«Женщина в возрасте 47 лет арестована за нападение с ножом на своих троих детей в доме на северо-западе Сиднея», — передает телеканал.

По имеющимся данным, сотрудники экстренных служб незамедлительно приехали на место происшествия. Дети в возрасте шестнадцати, тринадцати и десяти лет, как и саму женщину, госпитализировали с ранениями.

Ранее в США три несовершеннолетние девушки напали на свою мать из-за выключенного Wi-Fi.