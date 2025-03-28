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18:35, 28 марта 2025Из жизни

Три сестры с ножами погнались за матерью из-за выключенного интернета

В США три несовершеннолетние девнапали на мать, выключившую Wi-Fi в доме
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Globallookpress.com

В американском штате Техас задержали трех несовершеннолетних девушек, напавших на мать из-за выключенного Wi-Fi. Об этом сообщает KTRK.

По версии полиции, три сестры, одной из которых 14, другой 15, а последней — 16 лет, ополчились на мать, когда та отключила в доме интернет. Все трое схватили кухонные ножи и погнались за ней, а одна из девушек якобы даже ударила ее кирпичом.

Во время погони сестер пыталась остановить бабушка, но те лишь сбили ее с ног. Ни мать, ни бабушка не получили серьезных травм. После задержания девушки попали в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей.

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Ранее сообщалось, что порномодель из Австралии попала под суд после того, как попыталась напасть на мать с ножом. Адвокат объяснил агрессию нестабильным психологическим состоянием девушки.

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