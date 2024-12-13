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06:39, 13 декабря 2024Из жизни

19-летняя порномодель напала на мать с ножом и попала под суд

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @ppwyang__

Порномодель из Австралии попала под суд после того, как попыталась напасть на мать с ножом. Об этом пишет Daily Mail.

В начале ноября 19-летняя звезда платформы OnlyFans Пэрис О-Янг посетила вечеринку в Сиднее, где выпила четыре бокала шампанского и несколько коктейлей. После этого она отправилась бродить по улицам города и в какой-то момент отключилась. Когда ее нашли и привели в сознание, она решила поехать в загородный семейный дом, где живет ее мать. Прибыв туда, О-Янг зашла внутрь без приглашения, начала кричать на присутствующих, а затем схватила кухонный нож и стала угрожать им. Все закончилось вызовом скорой помощи и полиции. При этом сама О-Янг не помнит событий той ночи.

В суде О-Янг появилась со своим адвокатом Майклом Боу. Родители О-Янг не пришли на заседание. Модель признала себя виновной в преследовании, нападении и порче имущества. Адвокат объяснил агрессию девушки ее нестабильным психологическим состоянием. Он представил заключение от психиатра, который подтвердил, что О-Янг страдает от депрессии, СДВГ, тревожности и расстройства пищевого поведения. По словам Боу, все эти проблемы — следствие развода родителей О-Янг, который произошел шесть лет назад. Именно тогда у нее стала развиваться и зависимость от алкоголя.

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Судья прислушался к доводам адвоката и приговорил О-Янг к условному сроку в 15 месяцев. При этом ей придется пройти курс реабилитации и продолжить лечение у психиатра. Если за время условного срока она совершит еще какие-то правонарушения, ей грозит тюрьма.

Ранее порномодель из Великобритании, переспавшая со 101 мужчиной за сутки, призналась, что получила психологическую травму. По ее словам, она чувствовала себя крайне некомфортно и боялась разочаровать участников секс-марафона.

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