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21:25, 11 декабря 2024Из жизни

Переспавшая с сотней мужчин за день модель рассказала о полученной психологической травме

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Josh Pieters / YouTube

Порномодель из Великобритании, переспавшая с 101 мужчиной за сутки, призналась, что получила психологическую травму. Об этом рассказывается в снятом о ней документальном фильме.

В октябре 23-летняя Лили Филлипс устроила в Лондоне секс-марафон, во время которого она занималась сексом с поклонниками. Необычный эксперимент снимал режиссер-документалист Джош Питер.

Сразу после окончания секс-марафона модель сказала съемочной группе, что чувствует себя физически хорошо, однако на кадрах заметно, что она физически и эмоционально истощена. «Это не для слабых девушек, если честно. Это было тяжело, не знаю, рекомендовала бы я это», — говорит она.

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Пытаясь описать свои чувства, Филлипс расчувствовалась и ушла из кадра, чтобы взять себя в руки. В конце концов она призналась, что пережила нечто вроде психологической травмы. По ее словам, она переживала, что не понравилась кому-то из участников. Некоторые из них действительно обвинили ее в том, что она не провела с ними достаточно времени или не оправдала их ожиданий.

Реакция Филлипс удивила автора документального фильма. «Я, конечно, не ожидал увидеть Лили такой расстроенной в конце всего этого, — говорит он. — Я не исключал, что через много лет она будет вспоминать этот день с сожалением, но не сразу же».

Ранее австралийская порномодель Бонни Блю рассказала, что за месяц намерена снять откровенный контент с участием 130 мужчин в трех британских городах. Однако ей удалось перевыполнить этот план всего за неделю, проведенную в Ноттингеме.

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