На Западе назвали условие России для заключения мира с Украиной

Журналист Боуз: Россия не заключит мир с Украиной на невыгодных условиях

Россия не станет заключать мир с Украиной на невыгодных для Москвы условиях. Такое мнение озвучил ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети X.

«Россия хочет мира с Украиной, но не любой ценой», — написал западный журналист. По его мнению, Москва скорее откажется от сделки, чем заключит невыгодный для нее мир.

По словам Боуза, Россия имеет военное и экономическое преимущество над Украиной, а также превосходит НАТО в промышленном отношении.

Чтобы догнать Россию, альянсу понадобятся десятилетия, уточнил журналист.

Ранее Боуз заявил, что Европейский Союз и НАТО пугают жителей войной с Россией, чтобы скрыть свою некомпетентность. Журналист выразил уверенность в том, что Россия не планировала нападать на Европу.

До этого журналист назвал главный страх Европы. Таковым он счел демократию.