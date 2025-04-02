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21:12, 2 апреля 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали главный страх Европы

Ирландский журналист Боуз: Европа навязывает несогласным страх перед русскими
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз назвал демократию главным страхом Европы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Таким образом он прокомментировал пост обозревателя портала UnHerd Томаса Фаци о «нелепом аварийном пакете Евросоюза для выживания в условиях ядерной войны».

«ЕС навязывает страх, страх перед русскими, страх перед китайцами и страх перед другими европейцами, которые отказываются принимать Брюссельское лекарство», — отметил журналист.

Ранее Боуз заявил, что Евросоюз превращается в диктатуру, которой нужны внешние противники вроде России.

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