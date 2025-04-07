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14:36, 7 апреля 2025Мир

На Западе сравнили отношения России и США с хищниками из дикой природы

Датский Депутат Ярлов: Отношения России и США схожи с охотой медведя на орла
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Действия России в отношении США схожи с охотой медведя на орла. Об этом заявил депутат и глава комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов в социальной сети X.

«Идеальная иллюстрация того, что Россия на данный момент делает с Америкой», — написал Ярлов в комментариях под соответствующим видео.

На видеозаписи дикий медведь взбирается на дерево, где в гнезде находится орел. После короткой борьбы хищник вытаскивает дикую птицу из гнезда, унося ее с собой.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что для США сотрудничество с Россией может быть более перспективным, чем с Европой.

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