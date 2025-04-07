Несколько десятков человек бросились спасать попавшего в ДТП водителя и попали на видео

В Дагестане десятки человек помогли попавшему в ДТП водителю перевернуть авто

В городе Кизилюрт, Дагестан, произошло ДТП с перевернувшейся набок машиной. Соответствующие кадры публикует Mash Gor в Telegram.

Буквально через несколько секунд после ЧП к автомобилю, внутри которого оказался заперт водитель, подбежали несколько десятков неравнодушных мужчин.

Вместе они навалились на авто и смогли перевернуть его, поставив на колеса.

«Если потеряли веру в человечество, то это видео из Кизилюрта вас точно переубедит», — подписали публикацию авторы канала.

Пользователи сети в комментариях восхитились поступком местных жителей. «На всем Кавказе так было и будет», «Молодцы», «Этого у кавказцев не отнять», — прокомментировали юзеры.

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