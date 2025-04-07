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19:19, 7 апреля 2025Мир

Организатор бомбардировок Югославии выдвинул предложение по отправке войск на Украину

Экс-глава МИД Германии Фишер призвал ЕС отправить войска на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Бывший глава МИД Германии от партии «Союз90/Зеленые» Йошка Фишер призвал Берлин отправить войска на Украину, так как эту меру поддерживают и другие страны Западной Европы. Об этом политик рассказал в интервью газете Bild.

«Если Франция, Великобритания и другие готовы к этому, то мы не должны оставаться в стороне», — отметил экс-глава внешнеполитического ведомства. Фишер также призвал страны Европейского союза (ЕС) объединить усилия по укреплению общего военного потенциала для сдерживания России.

Йошка Фишер — министр иностранных дел ФРГ с 1998 по 2005 год. Особую известность приобрел из-за решения об участии Германии в операции НАТО по бомбардировке Югославии 1999 года, которое было принято им и канцлером Герхардом Шредером. Этот шаг вызвал жесткую критику соратников Фишера по партии «Союз90/Зеленые», устроивших бурную дискуссию в ходе съезда в Билефельде. Во время спора один из активистов бросил в главу МИД пакет с красной краской.

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