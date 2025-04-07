Путина заинтересовало название программы перелетов между Москвой и Петербургом

Путин заинтересовался названием программы перелетов «Аэрофлот Шаттл»

Президента России Владимира Путина заинтересовало название программы перелетов между Москвой и Санкт-Петербургом «Аэрофлот Шаттл». Об этом сообщает РИА Новости.

«"Шаттл" как работает? Почему вдруг "Шаттлом" называете?» — задал вопрос глава государства на встрече с гендиректором крупнейшей российской авиакомпании Сергеем Александровским.

Собеседник президента ответил, что в рамках программы выполняется более 70 рейсов в сутки — самолеты летают каждые 15 минут. Александровский подчеркнул, что «Аэрофлот Шаттл» пользуется большой популярностью у пассажиров. По его словам, летом загрузка доходила до 94–95 процентов, а среднегодовая составляет почти 90 процентов.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» перевез один миллион пассажиров в рамках программы высокоинтенсивных перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом «Шаттл». Она была запущена 1 июня 2024 года и реализуется «Аэрофлотом» и дочерней авиакомпанией «Россия».