Раскрыт гонорар доставлявшего посылки со взрывчаткой офицерам МО России украинца

СБУ обещала Чалому 1 тысячу рублей за посылку со взрывчаткой для офицеров МО РФ

Служба безопасности Украины пообещала выплатить по 1 тысячи рублей жителю Киева Вадиму Чалому за каждую попытку достивать посылку с почти 900 граммами взрывчатого вещества для трех высокопоставленных офицеров Минобороны России (МО РФ). Их было велено передать под видом подарков от сослуживцев, указано в материалах дела, передает ТАСС.

Перед выходом на дело задержанный прошел подготовку от кураторов на Украине. Уточняется, что российские офицеры, которые были целями Чалого, выполняют задачи в рамках специальной военной операции (СВО).

«В погоне за легкими деньгами уроженец Киева, имеющий также российское гражданство, согласился на установленное сотрудниками украинских спецслужб денежное вознаграждение», — говорится в документах.