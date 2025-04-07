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11:47, 7 апреля 2025Мир

Раскрыта существенная зависимость Британии от США в одной области

Politico: Великобритания очень существенно зависит от США в области разведки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Великобритания очень существенно зависит от США в области разведки. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники

«Связи между разведывательными сетями Британии и Америки так глубоки, что их может быть невозможно распутать или заменить вклад США», — приводит издание слова бывших и нынешних сотрудников разведки, пожелавших сохранить свою анонимность.

По словам американского чиновника, несмотря на то что Британия и может анализировать изображения, полученные США из космоса, британцы не могут получать их сами.

Как отмечает издание, многие британские разработки в сфере безопасности или обороны также получали финансирование от США, после чего могли использоваться Вашингтоном или союзниками по разведывательному альянсу «Пять глаз».

Ранее бывший глава британской разведывательной службы MI-6 Алекс Янгер заявил, что Великобритания должна разработать план перевооружения на фоне сближения России и США. Он также призвал британцев осознать реальность угрозы со стороны России.

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