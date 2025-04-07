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09:03, 7 апреля 2025Путешествия

Россиянка побывала в Непале и раскрыла траты на поездку

Алина Черненко

Фото: Zhou Shengping / Globallookpress.com

Российская путешественница побывала в Непале и раскрыла траты на самостоятельную поездку. Своими подсчетами она поделилась в личном блоге «Душевный шагомер» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что билеты из Москвы в Катманду с пересадкой в Шардже обошлись ей в 63 тысячи рублей (туда-обратно). Виза на 15 дней, которая оформляется по прилете в аэропорту, стоила 30 долларов (около 2,5 тысячи рублей).

Россиянка призналась, что ей и ее спутнику не пришлось покупать местные сим-карты, так как бесплатный Wi-Fi был практически везде, включая чайные, пельменные и даже некоторые автобусы.

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Из России путешественники забронировали только первую ночь в Катманду, а все остальное резервировали по ходу путешествия. Жилье им обошлось от 2,4 тысячи рублей в день за двухместный номер с удобствами и завтраком.

«Так называемые лоджи в горах вообще никак не бронировались, их в Непале в избытке. Так что шел-шел, устал, увидел домик — вселился, иногда получалось вообще бесплатно», — отметила автор.

Кроме того, от 15 до 25 долларов (примерно от 1,2 до 2,1 тысячи рублей) в сутки в зависимости от региона Непала стоят услуги портера (носильщика). В финале маршрута им дают еще 20 долларов (около 1,6 тысячи рублей) чаевых — это традиция, пояснила россиянка.

В феврале власти Непала запретили одиночные восхождения на Эверест и другие восьмитысячники страны. Теперь на каждых двух альпинистов при подъеме должен приходиться один гид.

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