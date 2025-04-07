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11:59, 7 апреля 2025Экономика

Российский производитель тактической одежды выкупил фабрики «Глории Джинс»

Производитель спецодежды «Булава» купил четыре фабрики «Глории Джинс» в России
Вячеслав Агапов

Фото: Сергей Венявский / РИА Новости

Производитель спецодежды «Булава» выкупил четыре фабрики «Глории Джинс» в Усть-Донецке, Красном Сулине, Гуково и Зверево в Ростовской области. Об этом со ссылкой на областное Министерство региональной политики и массовых коммуникаций сообщает «Интерфакс».

Фабрики работают в одну смену и выпускают демисезонную одежду. Производитель тактической одежды и камуфляжа планирует автоматизировать их площадки и обновить оборудование.

«Сохранение рабочих мест и производственного потенциала — приоритетная задача, которую перед промышленным блоком правительства ставит глава региона Юрий Слюсарь», — пояснил вице-губернатор области Игорь Сорокин.

Часть производственных мощностей «Глории Джинс» закрыли еще в январе 2025 года.

«Нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны, так как одни уходят на СВО (как мужчины, так и женщины), а другие — шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт и мы очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря — это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания», — пояснил основатель компании Владимир Мельников

О том, что «Глория Джинс» начала закрывать фабрики в России, журналистам стало известно в декабре 2024 года. В частности, речь шла об остановке работы швейного цеха в Сальске. Эксперты предположили, что пошив одежды может быть перенесен во Вьетнам, Бангладеш или Узбекистан.

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