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14:58, 7 апреля 2025Экономика

Салон Changan замело снегом во время непогоды в Москве

SHOT: Из-за автопроветривания салон автомобиля Changan замела апрельская вьюга
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА

Салон китайского автомобиля Changan Eado Plus замело снегом. Историю автовладельца из Некрасовки (ЮВАО), столкнувшегося с такой проблемой, опубликовал Telegram-канал Shot Проверка.

По его словам, когда он вышел к своему автомобилю наутро, после снежной апрельской ночи, то увидел открытые окна и толстый слой снега внутри. Как признался владелец «китайца», снег был абсолютно везде. Владелец машины полагает, что, скорее всего, всему виной встроенная в автомобиль заводская функция автопроветривания салона.

Ранее была опубликована история россиянина, который приобрел автомобиль Changan CS55 Plus и столкнулся с «тупящей» коробкой передач. Как признался автовладелец, из-за ее странной работы машина «дергалась, как эпилептик». Более того, во время зимних поездок закрытые окна не спасали водителя и пассажира от пронизывающего ветра.

ЖЗЛ
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