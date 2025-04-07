Школьник поймал огромного окуня и выиграл рыболовный турнир в последний момент

В США школьник поймал огромного окуня и выиграл турнир в последний момент

Школьник поймал рекордного окуня и выиграл рыболовный турнир на водохранилище Росс Барнетт, США, несмотря на первоначальные трудности. Об этом сообщает Clarion Ledger.

17-летний Финн Норсуорти рассказал, что ему и его отцу не везло на соревновании. За 30 минут до конца турнира у них не было и мешка рыбы. Они рыбачили весь день, но их улов составлял всего пять килограммов. Удача вернулась к отцу и сыну в последний момент.

Финн рассказал, что забросил наживку и заметил, что кто-то стал быстро ее подъедать. Он сразу понял, что на его крючок попалась большая рыба. Отец помог ему и вытащил ее сетью. «Я никогда не видел такой огромной рыбы», — признался мужчина. Финну удалось поймать большеротого окуня в последние 20 минут. Его вес составил пять килограммов. «Я не мог дышать», — вспомнил свое удивление подросток.

Внезапный улов гарантировал отцу и сыну первое место. Пойманный ими окунь оказался самой большой рыбой на том турнире. Он также стал вторым по величине окунем, который вылавливали на соревнованиях на Росс Барнетт за последние 20 лет. «Мы навсегда запомним этот день», — заявил Финн.

Ранее сообщалось, что 14-летние школьники из американского штата Техас поймали огромного миссисипского панцирника весом более 80 килограммов. Им потребовалось полтора часа, чтобы вытащить рыбу на берег.

