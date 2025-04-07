Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:29, 7 апреля 2025Из жизни

Школьник поймал огромного окуня и выиграл рыболовный турнир в последний момент

В США школьник поймал огромного окуня и выиграл турнир в последний момент
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: www.imago-images.de / Globallookpress.com

Школьник поймал рекордного окуня и выиграл рыболовный турнир на водохранилище Росс Барнетт, США, несмотря на первоначальные трудности. Об этом сообщает Clarion Ledger.

17-летний Финн Норсуорти рассказал, что ему и его отцу не везло на соревновании. За 30 минут до конца турнира у них не было и мешка рыбы. Они рыбачили весь день, но их улов составлял всего пять килограммов. Удача вернулась к отцу и сыну в последний момент.

Финн рассказал, что забросил наживку и заметил, что кто-то стал быстро ее подъедать. Он сразу понял, что на его крючок попалась большая рыба. Отец помог ему и вытащил ее сетью. «Я никогда не видел такой огромной рыбы», — признался мужчина. Финну удалось поймать большеротого окуня в последние 20 минут. Его вес составил пять килограммов. «Я не мог дышать», — вспомнил свое удивление подросток.

Материалы по теме:
«Нас чуть не сожрали» Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
«Нас чуть не сожрали»Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
29 июня 2020
«Мы помогли сотням людей поверить в себя» Семья из России прожила 8 лет в океане и установила рекорд. Как им это удалось?
«Мы помогли сотням людей поверить в себя»Семья из России прожила 8 лет в океане и установила рекорд. Как им это удалось?
29 ноября 2021

Внезапный улов гарантировал отцу и сыну первое место. Пойманный ими окунь оказался самой большой рыбой на том турнире. Он также стал вторым по величине окунем, который вылавливали на соревнованиях на Росс Барнетт за последние 20 лет. «Мы навсегда запомним этот день», — заявил Финн.

Ранее сообщалось, что 14-летние школьники из американского штата Техас поймали огромного миссисипского панцирника весом более 80 килограммов. Им потребовалось полтора часа, чтобы вытащить рыбу на берег.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп осудил «бомбардировки» Украины

    Названа причина скандала с секретным чатом Белого дома

    В Подмосковье школьник захотел пройти испытание из известного сериала и проткнул себе ногу

    В Киеве оценили возможность возвращения украинцев из-за рубежа

    Главврач российской больницы задержан за взятки в размере более миллиона рублей

    Россиян с мерзнущими руками предупредили об опасности серьезных заболеваний

    Избыток популярного витамина оказался опасен для нервной системы

    Названа цена энергетической свободы Европы от России

    SpaceX, ULA и Blue Origin выиграли контракты на 54 военных запуска

    Россияне резко заинтересовались отдыхом в одном регионе страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше