В России поддержали идею увеличить в 10 раз штраф за мат

Депутат Драпеко поддержала идею увеличить в 10 раз штраф за мат

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре, советская и российская актриса Елена Драпеко поддержала идею увеличить в 10 раз штраф за высказывания с использованием мата в сети и общественных местах. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Я поддерживаю однозначно. Потому что замусоривается язык. В том числе в публичном информационном пространстве. У нас уже есть случаи использования ненормативной лексики и в театре, и даже на телевидении. В общественных пространствах это должно быть запрещено однозначно, а то мы приравниваем театральную площадку с пивным ларьком», — заявила Драпеко.

Депутат рассказала, что в свое время в университете ей объясняли смысл русского мата.

«Это же на самом деле заклинания, проклятия. Многие люди говорят и даже не понимают, что накладывают проклятие на себя, на свой род, на семью, на других людей. Поэтому я поддерживаю», — заключила она.

Ранее депутат Александр Аксененко сообщил, что в Госдуме рассмотрят инициативу об увеличении в 10 раз штрафа за высказывания с использованием мата в сети и общественных местах. Согласно действующему законодательству, нецензурная брань в общественном месте попадает под административную статью о мелком хулиганстве и наказывается штрафом до одной тысячи рублей или лишением свободы на 15 суток. Парламентарии предложили увеличить взыскиваемую сумму до 10 тысяч рублей.

