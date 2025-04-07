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17:24, 7 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области

ВС России продвинулись в Харьковской области сразу на нескольких направлениях
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные продвинулись в Харьковской области сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Российская армия продолжает расширять плацдарм на западном берегу реки Оскол», — рассказал собеседник Telegram-канала.

Уточняется, что украинские подразделения безуспешно пытались контратаковать в Купянском районе Харьковской области. Также стало известно о наступлении Вооруженных сил (ВС) России в частном секторе Волчанска.

Днем 7 апреля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о продвижении армии России на стыке Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. По его словам, российские военные успешно взламывают украинские оборонные ряды.

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