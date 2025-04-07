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15:23, 7 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска взломали оборону ВСУ на стыке ДНР и Запорожской области

Рогов: Российские войска продвинулись от Бурлацкого к Шевченко в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продвинулись от Бурлацкого к поселку Шевченко на стыке границ Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши военные продвинулись от Бурлацкого к Шевченко на стыке ДНР и Запорожской области и вышли на восточные окраины Шевченко. А также продолжают давить на противника по направлению к Вольному Полю со стороны Новоселки», — рассказал он.

По словам Рогова, подразделения Российской армии взламывают оборонные ряды украинских войск на линии Шевченко — Вольное Поле. Он добавил, что им удалось занять порядка восьми квадратных километров на данном участке фронта.

Ранее стало известно, что российские войска прорвались в Вольное Поле в ДНР. Отмечается, что факт штурма населенного пункта также подтвердили украинские военные аналитики.

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