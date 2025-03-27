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18:26, 27 марта 2025Бывший СССР

Российские войска прорвались в один из населенных пунктов ДНР

«РВ»: Российские войска прорвались в Вольное Поле в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска прорвались в Вольное Поле в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Отмечается, что подразделения армии России штурмуют населенный пункт с востока. Кроме того, по данным «РВ», группировка российских войск «Восток» развивает наступление на ряде участков возле Великой Новоселки.

Авторы канала добавили, что украинские военные аналитики также сообщают о штурме Вольного Поля.

Ранее военный корреспондент Александр Симонов сообщил, что российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в районе населенных пунктов Катериновка и Новое в ДНР. Он подчеркнул, что в Катериновке бойцы Вооруженных сил России продвигаются к окраинам села.

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