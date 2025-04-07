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14:11, 7 апреля 2025Россия

Стало известно о прояснении линии фронта в Курской области

В Курской области прояснилась линия фронта между Гуево и Олешней
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В приграничье Курской области прояснилась линия фронта между Гуево и Олешней. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

«В Курской области прояснилась линия фронта между Гуево и Олешней. После освобождения Гоголевки и Гуево ситуация там оставалась в тумане войны», — говорится в сообщении.

Как стало известно каналу, по состоянию на утро 7 апреля лесополосы между населенными пунктами были зачищены и перешли под контроль Российской армии. Вооруженные силы Украины, по последним данным, сохраняют свое присутствие только на двух участках местности у Олешни.

7 апреля сообщалось о контроле России над селом Гуево в Курской области. Официально информацию об этом Минобороны в ежедневной сводке пока не подтвердило. До этого стало известно о зачистке этого села.

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