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08:00, 7 апреля 2025Из жизни

Стриптизер пожаловался на обезумевших женщин

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @gamaloney1

49-летний британский стриптизер Гэри Мэлони рассказал, что его работа требует осторожности и внимательности. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам Мэлони, от обезумевших женщин можно ждать всего, поэтому расслабляться нельзя. Он пожаловался, что посетительницы стриптиз-клубов крадут одежду, нападают на стриптизеров и могут покусать. «Одна вещь, которой я научился за годы выступлений, — это самозащита», — утверждает он.

Когда публика в подпитии, за ней нужен глаз да глаз, чтобы твои вещи не стащили, чтобы не получить травму. Потому что иногда девушки кусаются, царапаются и все такое

Гэри Мэлонистриптизер
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Ранее бывший работник российского стриптиз-клуба рассказал, как посетительницы вели себя со стриптизерами и официантами. По его словам, женщины шлепали его по ягодицам, вульгарно «подкатывали» и могли хамить.

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