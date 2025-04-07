Стриптизер пожаловался на обезумевших женщин

49-летний британский стриптизер Гэри Мэлони рассказал, что его работа требует осторожности и внимательности. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам Мэлони, от обезумевших женщин можно ждать всего, поэтому расслабляться нельзя. Он пожаловался, что посетительницы стриптиз-клубов крадут одежду, нападают на стриптизеров и могут покусать. «Одна вещь, которой я научился за годы выступлений, — это самозащита», — утверждает он.

Когда публика в подпитии, за ней нужен глаз да глаз, чтобы твои вещи не стащили, чтобы не получить травму. Потому что иногда девушки кусаются, царапаются и все такое

Гэри Мэлони стриптизер

Ранее бывший работник российского стриптиз-клуба рассказал, как посетительницы вели себя со стриптизерами и официантами. По его словам, женщины шлепали его по ягодицам, вульгарно «подкатывали» и могли хамить.