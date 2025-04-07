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13:17, 7 апреля 2025Россия

Толпа разъяренных россиян разбила машину из-за игравшей в ней музыки и попала на видео

В Башкирии толпа побила машину из-за игравшей в ней громкой музыки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Благовещенске Республики Башкортостан толпа разбила машину из-за игравшей в ней музыки. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно группу россиян, танцующих и подпевающих под громко играющую из машины музыку. Далее запечатлено, как автомобиль окружила толпа разъяренных мужчин, которые наносят по транспортному средству удары руками и ногами. «Человек хотел сделать хорошо!» — говорит женщина за кадром, вероятно, имея в виду владельца машины.

В конце записи демонстрируются повреждения, полученные автомобилем. У машины выбиты стекла, а на корпусе появились вмятины.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 7 апреля возле кафе «Васаби». Сейчас всех его участников ищет полиция.

Ранее в Краснодаре местный житель избил участника специальной военной операции на костылях. Как выяснилось, нападавшему не понравилось, что в автомобиле военнослужащего громко играла музыка.

ЖЗЛ
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