Трамп получил поддержку НАТО

Рютте: НАТО поддержит США по вопросу разворота в Азию

НАТО поддержит президента США Дональда Трампа по вопросу «разворота в Азию» и Индо-Тихоокеанский регион, так как поддерживание американской гегемонии зависит от присутствия во всех значимых геополитических пространствах. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает газета Japan Times.

«Основное направление стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе будет, безусловно, исходить от США (...) США четко говорят, что они хотят, чтобы НАТО поддерживала возможности проецирования коллективной мощи», — отметил генсек.

Рютте также подчеркнул, что политика Трампа по «развороту в Азию» является верной, сославшись на рост напряженности в отношениях с Китаем. Кроме того, он указал, что НАТО хочет большего участия в региональных делах, стремясь «поддерживать друг друга» в вопросах обороны.

Ранее Рютте заявил, что Трамп по-прежнему привержен принципу коллективной обороны Североатлантического альянса. По его словам, вопрос выхода США из НАТО не стоит на повестке дня. Речь идет лишь о смещении фокуса их внимания на регион Азии, но военное присутствие США в Европе, в том числе ядерное, будет сохраняться.