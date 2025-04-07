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16:11, 7 апреля 2025Мир

Трампу запретили выгонять демократов из трудовых советов

Апелляционный суд США запретил Трампу исключать демократов из трудовых советов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Федеральный апелляционный суд запретил президенту США Дональду Трампу исключать демократов из двух федеральных трудовых советов. Об этом сообщает Reuters.

Апелляционный суд США по округу Колумбия большинством голосов отменил постановление, вынесенное 28 марта коллегией из трех судей того же суда.

Ранее американский сенатор-демократ Кори Букер почти сутки без перерыва критиковал в Сенате политику Трампа. 55-летний конгрессмен вышел на трибуну в понедельник вечером (по местному времени), заявив, что останется там, пока он «физически в состоянии». Его речь продолжалась всю ночь.

Отмечается, что все это время Букер провел на ногах, ему помогали коллеги-демократы, которые задавали вопросы, чтобы сенатор мог перевести дух, не перерывая выступления.

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