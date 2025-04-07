Учительница совратила несовершеннолетнего и подстрекала его расправиться с ее мужем

В США учительница совратила мальчика и подстрекала его убить ее мужа

В штате Кентукки, США, учительница из воспитательной колонии попала под стражу за то, что совратила несовершеннолетнего. Об этом пишет People.

Расследование в отношении 27-летней Елены Бардин началось с рядового обыска в комнате одного из малолетних заключенных. Сотрудники колонии неожиданно нашли в помещении письма, которые мальчику передавала учительница. Позднее выяснилось, что автором писем была Бардин.

Полицейские установили, что женщина занималась сексом с несовершеннолетним и отправляла ему интимные фото. Кроме того, Бардин подстрекала мальчика расправиться с ее мужем. На момент поимки он так и не решился на это. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в американском городе Декейтер, штат Арканзас, арестовали нештатную учительницу, пытавшуюся соблазнить ученика. Она созналась, что отправила пострадавшему три фотографии, на которых она была обнажена, а также видео порнографического содержания со своим участием.

