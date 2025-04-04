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02:01, 4 апреля 2025Из жизни

Учительница отправила школьнику порнографическое видео со своим участием

В США учительницу арестовали за соблазнение несовершеннолетнего ученика
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Billy F Blume Jr / Shutterstock / Fotodom  

В американском городе Декейтер, штат Арканзас, арестовали нештатную учительницу, пытавшуюся соблазнить ученика. Об этом сообщает 40/29 News.

32-летнюю Хейли Макгрю, работавшую в городской школе с учениками до девятого класса, обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. После ареста женщина созналась, что сняла и отправила пострадавшему три фотографии, на которых она была обнажена, а также видео порнографического содержания со своим участием.

Сотрудники полиции также выяснили, что школьник ходил в гости к Макгрю. И она, и он отрицают, что у них был половой контакт. Сколько лет пострадавшему, не уточняется. В школе, где преподавала женщина, учатся дети до 14 лет.

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