Учительница отправила школьнику порнографическое видео со своим участием

В США учительницу арестовали за соблазнение несовершеннолетнего ученика

В американском городе Декейтер, штат Арканзас, арестовали нештатную учительницу, пытавшуюся соблазнить ученика. Об этом сообщает 40/29 News.

32-летнюю Хейли Макгрю, работавшую в городской школе с учениками до девятого класса, обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. После ареста женщина созналась, что сняла и отправила пострадавшему три фотографии, на которых она была обнажена, а также видео порнографического содержания со своим участием.

Сотрудники полиции также выяснили, что школьник ходил в гости к Макгрю. И она, и он отрицают, что у них был половой контакт. Сколько лет пострадавшему, не уточняется. В школе, где преподавала женщина, учатся дети до 14 лет.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Юта Мэлори Нильсон арестовали за совращение 15-летнего ученика. 28-летняя женщина состояла в неподобающих отношениях с подростком на протяжении двух лет.