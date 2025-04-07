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10:59, 7 апреля 2025Мир

В ЕС захотели создать оборонный фонд для подготовки к якобы нападению России

Reuters: Страны ЕС обсудят создание межправительственного оборонного фонда
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) обсудят создание совместного межправительственного оборонного фонда, который будет закупать военную технику, взимать с участников плату за ее использование и выдавать кредиты. Об этом сообщает Reuters.

Документ, обосновывающий идею создания фонда, был заказан польским председательством в Евросоюзе. Он является частью обсуждения ЕС вопроса о том, как финансировать подготовку к возможному нападению со стороны России, поскольку европейские правительства осознают, что они больше не могут полностью полагаться на США в вопросах своей безопасности.

Фонд получил название Европейский оборонный механизм (European Defence Mechanism, EDM), его членами смогут стать страны, не входящие в сообщество, например, Великобритания, Украина и Норвегия. Он будет создан в соответствии с межправительственным соглашением и будет иметь значительный оплаченный и подлежащий оплате по требованию капитал, что позволит ему осуществлять заимствования на рынке.

Ранее стало известно, что представители Великобритании, Польши и ряда стран Северной Европы обсуждают возможность создать совместный фонд для финансирования военных нужд. Ключевая идея фонда заключается в том, что участвующие в нем страны смогут совместно закупать вооружение по сниженным ценам и получать льготные кредиты на нужды обороны.

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