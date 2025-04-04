Великобритания захотела создать оборонный фонд с европейскими странами

Politico: Британия, Польша и Северная Европа могут создать оборонный фонд

Представители Великобритании, Польши и ряда стран Северной Европы обсуждают возможность создать совместный фонд для финансирования военных нужд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух неназванных европейских дипломатов и чиновника.

На прошлой неделе британские официальные лица обсуждали проект с представителями финансовых ведомств Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов и Польши. Ключевая идея фонда заключается в том, что участвующие в нем страны смогут совместно закупать вооружение по сниженным ценам и получать льготные кредиты на нужды обороны.

К фонду смогут присоединиться страны, готовые тратить значительные средства на нужды обороны и не обремененные высоким уровнем государственного долга. Такая формулировка исключает участие в нем большинства стран Южной Европы, в том числе Франции, Италии и Испании.

Ранее Франция выступила против плана Германии, позволяющего Великобритании и Канаде участвовать в коллективных закупках вооружений странами Евросоюза (ЕС). В обмен на соглашение Франция рассчитывает обеспечить себе более выгодные права на рыболовство в британских водах.