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09:48, 7 апреля 2025Экономика

В европейской стране ради экономии решили закрыть кредитные карты госслужащих

FT: В Великобритании планируют закрыть кредитные карты госслужащих ради экономии
Вячеслав Агапов

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Великобритании решили ради экономии закрыть или объединить более 300 департаментов и агентств. Об этом сообщает Financial Times (FT).

В рамках усилий премьер-министра Кира Стармера по сокращению расходов власти планируют запросить у каждого ведомства обоснование их работы. Вскоре министр Пэт Макфадден объявит первую волну увольнений персонала. Так, например, недавно правительство решило упразднить Национальную службу здравоохранения Англии и объединить Регулятора платежных систем с Управлением по финансовому регулированию и надзору.

Кроме того, по аналогии с федеральной программой Илона Маска по сокращению расходов в его Департаменте эффективности государственного управления (DOGE) в США, в европейской стране захотели аннулировать кредитные карты тысяч госслужащих. Такие решения продиктованы напряженной ситуацией с государственными финансами в Великобритании и неутешительными прогнозами по экономическому росту. Ранее министр финансов Рэйчел Ривз объявила о пакете мер на 14 миллиардов фунтов стерлингов по сокращению расходов на социальное обеспечение и государственные ведомства.

Как ранее сообщали в Bloomberg, из-за возможного повышения налогов, вызванного пошлинами администрации президента США Дональда Трампа, жители Великобритании станут жить хуже. Торговая война, вероятно, снизит ВВП Великобритании на один процент, а также вынудит поднять налоги, из-за чего в следующем финансовом году средняя британская семья потеряет 400 фунтов стерлингов (517 долларов).

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