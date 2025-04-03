Одна страна задумала поднять налоги из-за пошлин Трампа

RF: Пошлины Трампа снизят ВВП Великобритании на 1 % и вынудят поднять налоги

Из-за возможного повышения налогов, вызванного пошлинами администрации президента США Дональда Трампа, жители Великобритании станут жить хуже. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Независимое Управление по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) предупредило, что торговая война из-за тарифов Трампа, вероятно, снизит ВВП Великобритании на один процент и вынудит канцлера казначейства Великобритании Рэйчел Ривз поднять налоги. Этот шаг приведет к тому, что в следующем финансовом году средняя британская семья потеряет 400 фунтов стерлингов (517 долларов), несмотря на сдерживающее инфляцию повышение минимальной заработной платы, отмечают в аналитическом центре Resolution Foundation.

Ривз задумалась о повышении налогов на 40 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы поддержать систему здравоохранения страны. Предупреждения аналитиков о возможных проблемах на рынке труда и риске сокращения рабочих мест, вызванном повышением взносов в фонд национального страхования, власти опровергают.

«Мы также вкладываем больше денег в карманы людей, повышая минимальную заработную плату на сумму до 1400 фунтов стерлингов в год, замораживая налог на топливо и защищая работающих людей от повышения взносов на социальное страхование, подоходного налога или НДС», — приводят слова источника в издании.

Трамп объявил о решении ввести пошлины на все товары, которые поставляются в страну, 2 апреля. Новые тарифы составят от 10 до 49 процентов. Как предположили в Bloomberg Economics, они затронут мировую торговлю объемов в 33 триллиона долларов. Ряд стран столкнется с падением экспорта в США на 4-90 процентов.