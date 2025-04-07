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13:15, 7 апреля 2025Россия

В Минобороны сообщили об ударах по позициям ВСУ в Курской области с воздуха

Минобороны: Российская авиация ударила по позициям ВСУ в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российская авиация отработала по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об ударах по противнику в приграничье с воздуха сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, российским военным удалось уничтожить боевую технику противника, а также военнослужащих ВСУ. Задачи по поддержке наземной группировки войск выполняла группа ударных вертолетов Ми-28 и Ка-52 в сопровождении вертолетов Ми-8ПСГ.

«Выполняли боевые вылеты по указанному направлению. Моя задача заключается в том, чтобы сопроводить ударные вертолеты до места удара. Сегодня были уничтожены блиндажи с живой силой противника, а также боевая техника», — рассказал командир вертолета.

Ранее было опубликовано видео добивания украинских солдат в Курской области. На кадрах, снятых с беспилотника, видно точный прилет дрона по траншее, в которой спрятались солдаты ВСУ, некоторые из них лежали в неестественных позах и, вероятно, были ранены.

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