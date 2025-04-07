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12:11, 7 апреля 2025Россия

Добивание солдат ВСУ в Курской области сняли на видео

Добивание украинских солдат в Курской области сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Добивание украинских солдат в Курской области сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Military Thenme Z.

На кадрах, снятых с беспилотника, видно точный прилет дрона по траншее, в которой спрятались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Некоторые из них лежат в неестественных позах — вероятно, бойцы были ранены. На видео наложена аудиодорожка — фрагмент песни Mein Land группы Rammstein.

Видео было снято в курском приграничье. Точное место записи не раскрывается. По живой силе противника отработал оптоволоконный дрон, отмечает канал.

Ранее в Курской области сняли на видео самоликвидацию солдата ВСУ. Он решил лишить себя жизни после прилета беспилотника. На кадрах видно, как боец подносит руку к виску.

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