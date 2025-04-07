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11:36, 7 апреля 2025Россия

В Подмосковье школьник захотел пройти испытание из известного сериала и проткнул себе ногу

В Подмосковье 10-летний школьник проткнул себе ногу иглой во время игры
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Подмосковье 10-летний школьник захотел пройти испытание из известного южно-корейского сериала «Игра в кальмара» и проткнул себе ногу иглой. Об этом сообщил региональный Минздрав в Telegram.

Как рассказало ведомство, мальчик пытался вырезать по контору фигурку из печенья, однако в процессе наступил на иглу. В результате его доставили в Детский центр имени Рошаля, где врачи визуализировали на рентгене инородное дело и извлекли его при помощи специального инструмента «Москит». Через несколько часов пациента отпустили домой с родителями.

В Минздраве Подмосковья призвали внимательнее выбирать игрушки, присматривая за детьми, если в наборе есть мелкие предметы.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов назвал родителей, покупающих детям костюмы из «Игры в кальмара», соучастниками деструктивной идеологии и экстремистами. По его мнению, сериал романтизирует насилие и представляет серьезную угрозу для общества, закладывая неправильные ориентиры в юных россиян.

ЖЗЛ
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