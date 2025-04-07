В России заявили об испуганных «до потери пульса» немцах

Член Совфеда Пушков: Немцев запугали до потери пульса угрозой войны

Немцев запугали «до потери пульса» угрозой войны. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram.

Как заявил парламентарий, страх немцев растет из-за манипуляции политиков ФРГ общественным мнением. «Немцев, еще недавно вполне благодушных, превращают в нацию истериков и неврастеников (...) Как показывает период [главы Третьего рейха Адольфа] Гитлера, именно немцы среди европейских народов особенно подвержены предвоенной манипуляции», — порассуждал Пушков.

Сенатор добавил, что никто не объясняет испуганным немцам, что именно Германия ведет прокси-войну с Россией через Украину.

Ранее Пушков предрек появление Четвертого рейха.