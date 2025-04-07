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15:07, 7 апреля 2025Россия

В российском городе нашли пропавшего полгода назад подростка

В Уфе нашли пропавшего полгода назад подростка, спасти юношу не удалось
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

В Уфе нашли пропавшего полгода назад подростка, спасти 17-летнего юношу не удалось. Об этом рассказали волонтеры «БашРегионСпас», передает портал Ufa1.ru.

По сведениям издания, последний раз несовершеннолетнего видели живым в российском городе в ноябре 2024 года. Молодой человек тогда должен был направиться на место учебы, в колледж статистики и информатики. Однако до учебного заведения он так и не дошел.

Родители юноши отметили, что с собой тот взял только телефон. Волонтерам удалось получить видео, на котором парень идет со смартфоном в руках. Спустя 20 минут он отключил свой телефон.

До этого стало известно, что в Омской области пропавшую в 2023 году 17-летнюю девушку нашли у пожилой пары.

Еще раньше исчезнувшую в Новосибирске 15-летнюю девочку обнаружили за две с половиной тысячи километров от дома.

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