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13:58, 7 апреля 2025Россия

В российском городе похоронили не вернувшегося с СВО подполковника

В Саратове похоронили не вернувшегося с СВО подполковника
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom

В Саратове похоронили не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) офицера. Об этом сообщает сетевое издание «Южный федеральный» со ссылкой на местную администрации.

До ухода на спецоперацию мужчина долгое время прослужил в органах МВД России. Он ушел в отставку в звании подполковника.

Мужчину похоронили в Федоровском районе области. Церемония прошла с воинскими почестями, на ней присутствовали родственники и бывшие коллеги бойца.

Ранее стало известно о смерти на СВО участника спецоперации, который провел в зоне боевых действий всего месяц. На СВО он прибыл 12 декабря. Уже 9 января 2025 года бойца на стало.

ЖЗЛ
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