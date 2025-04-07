Вернувшийся с СВО боец рассказал о бюрократических проволочках в тылу

Вернувшийся с СВО боец столкнулся с бюрократическими проволочками в тылу

Вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине Петр Платонов столкнулся с бюрократическими проволочками в тылу. Об этом боец рассказал «Аргументам и фактам».

По данным издания, россиянин вернулся с фронта по ранению — в мае 2024 года он наступил на мину Вооруженных сил Украины (ВСУ) и лишился стопы.

По словам Платонова, страховая компания до сих пор не выплатила ему компенсацию за тяжесть ранения. Кроме того, он ожидает дополнительную выплату в один миллион рублей за ранение, которую в ноябре 2024 года ввел президент России Владимир Путин для получивших инвалидность участников СВО.

«Их заплатят, конечно. Но как я заметил, бойцам добровольческих подразделений все эти выплаты от государства приходится ждать намного дольше, чем контрактникам», — отметил военнослужащий.

Платонов также рассказал, что не может добиться нескольких решений от администрации города. В частности, он просил обустроить парковочные места возле дома для людей с инвалидностью. «Но когда смотришь чиновникам в глаза, то в некоторых видишь холод», — обозначил он.

Россиянин констатировал, что выполнять боевые задания ему было проще, чем решать проблемы в мирной жизни. Он заявил, что несмотря на протез, планирует вернуться на передовую.

Ранее сообщалось о вдове бойца СВО, которая 19 месяцев ждала выплаты за орден мужа. Депутат Госдумы Максим Иванов назвал ситуацию «беспримерным пофигизмом».

